«WWE Raw» de retour à TVA Sports

La chaîne TVA Sports a renouvelé son entente de diffusion de l’émission de lutte professionnelle «WWE Raw», de retour sur ses ondes pour une sixième saison.

Les amateurs de la World Wrestling Entertainement (WWE), organisation prestigieuse de sports et divertissement, renoueront le mercredi soir avec le duo formé de Pat Laprade, le spécialiste de la lutte au Québec, et du dynamique Kevin Raphaël. Ils pourront ainsi continuer de suivre les deux super vedettes québécoises Kevin Owens et Sami Zayn, tout comme Seth Rollins, Becky Lynch et plusieurs autres.

«Kevin et moi sommes très heureux d’entamer une sixième année à la barre de WWE Raw à TVA Sports, a affirmé Laprade dans un communiqué émis vendredi. La WWE est en pleine recrudescence au Québec et nous sommes très fiers de pouvoir y contribuer. On espère pouvoir continuer l’aventure encore longtemps.»

D’ailleurs, les prochaines semaines seront fertiles en rebondissements, surtout que la fédération célèbre le 30e anniversaire de «Raw» cette année; aussi, TVA Sports diffusera le 25 janvier l’émission spéciale à ce propos.

De plus, les deux coanimateurs seront encore aux commandes de leur balado «Les anti-pods de la lutte», diffusé sur les plateformes de QUB et TVA Sports. Ils continueront d’argumenter et de discuter de lutte professionnelle, en plus d’aborder l’actualité de tous les événements d’importance à travers le monde.