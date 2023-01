Programme double à TVA Sports

Il n’y a que trois matchs à l’affiche dans la LNH, ce soir, et nous diffuserons deux d’entre eux.

Le premier opposera les Jets de Winnipeg aux Penguins à Pittsburgh.

La rencontre sera présentée dès 19h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Les Penguins sont au cœur de la lutte pour les dernières places donnant accès aux séries dans l’Est, alors que les Jets, deuxièmes dans la section Centrale, ont davantage les coudées franches.

Une victoire permettrait d’ailleurs à la formation manitobaine de rejoindre les Stars de Dallas au sommet de la section. L’équipe a remporté six de ses sept derniers matchs et compte sur de solides saisons de Kyle Connor (52 points), Pierre-Luc Dubois (48 points) et Josh Morrissey (47 points).

Les Penguins, pour leur part, viennent de coller deux victoires pour mettre fin à une glissade de six revers.

Les Oilers ne peuvent pas perdre

L’action reprendra ensuite à 22h30, alors que les Oilers d’Edmonton visiteront les Sharks à San Jose à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les Oilers sont en pleine lutte avec les Flames de Calgary et les Blues de St. Louis pour les dernières places donnant accès aux séries dans l’Ouest. En contrepartie, à 34 points, les Sharks sont davantage engagés dans le «derby Connor Bedard» que dans la course aux séries.

Les Oilers devront toutefois démontrer davantage d’aplomb dans la seconde moitié du calendrier, l’équipe n’ayant remporté que cinq de ses 13 derniers duels. Ils comptent toutefois sur une autre énorme saison de leur capitaine, Connor McDavid, qui domine la LNH avec une récolte de 79 points.

Les Sharks, eux, n’ont remporté que trois de leurs 12 derniers matchs, malgré la très solide campagne menée par le vétéran défenseur Erik Karlsson, auteur de 56 points en 43 matchs.