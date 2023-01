Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 14 janvier qui en valent le détour.

Football : Chargers de San Diego c. Jaguars de Jacksonville

Les amateurs de football auront le droit à un très bon duel samedi. Maintenant, qui sortira victorieux de ce match ? Évidemment, tous les yeux sont tournés vers les Chargers avec le pivot Justin Herbert, mais il serait imprudent d’oublier que les Jaguars ont dominé largement la formation de la Californie, il y a quelques semaines à peine, au SoFi Stadium, dans une victoire de 38 à 10. Lors de cette rencontre, les Jaguars ont tenu l’offensive des Chargers sur le banc en ayant la possession du ballon pendant 38 minutes contre seulement 21. De plus, la troupe de Brandon Staley sera privée d’un receveur important en Mike Williams, qui s’est blessé lors du dernier match de la saison. De son côté, s’il veut l’emporter, Trevor Lawrence devra outrepasser son manque d’expérience derrière le centre des hôtes.

Prédiction : Victoire des Jaguars de Jacksonville – 2,20

Football : 49ers de San Francisco c. Seahawks de Seattle

Depuis que la recrue Brock Purdy a pris la place de Jimmy Garropolo au milieu de la saison, il n’a jamais obtenu moins de deux passes de touché en un match. Est-ce que la nervosité de jouer un premier match éliminatoire le poussera à donner le ballon à ses excellents porteurs de ballon Christian McCaffrey et Elijah Mitchell, ou continuera-t-il de viser ses receveurs ? Il ne changera sûrement pas une recette gagnante. Depuis qu’il est en poste, il trouve un bon équilibre entre le jeu terrestre et aérien et rend le jeu offensif très difficile à contrer. De plus, lors de la seule rencontre entre les deux formations, le pivot avait décidé de s’appuyer sur ses receveurs à deux reprises dans un gain de 21 à 13 à Seattle.

Prédiction : Plus de 1,5 passes de touché pour Brock Purdy – 1,86

Soccer : Manchester City c. Manchester United

Ce n'est un secret pour personne : avec ses 21 buts en 16 matchs, Erling Haaland domine la première division anglaise depuis le lancement de la saison. Encore mieux, le Norvégien a rapidement saisi l’importance du derby de Manchester et avait inscrit trois buts et deux passes décisives lors du premier duel de la campagne entre les deux formations. Il faut donc s’attendre à voir un attaquant avec le compas dans l’œil samedi matin.

Prédiction : Buteur au cours du match - Erling Haaland - 1,78