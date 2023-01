CH: Mike Matheson se rapproche d'un retour

Le défenseur du Canadien de Montréal Mike Matheson s’est présenté à l’entraînement avec un chandail de joueur régulier, vendredi à Brossard.

Le Québécois n’a pas joué depuis le 17 décembre à cause d’une blessure au bas du corps, mais son attente semble tirer à sa fin. Contrairement aux jours précédents, il a patiné avec un dossard autorisant les contacts, ce qui laisse présager un retour à la compétition. Ses coéquipiers visiteront les Islanders, samedi, et les Rangers le lendemain durant un séjour dans la région de New York.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a confirmé qu'il n'effectuerait pas un retour au jeu cette fin de semaine. Toutefois, il a aussi dit que le gardien Jake Allen pourrait reprendre sa place devant le filet.

Matheson a inscrit six points en 10 rencontres cette saison.

Matheson dans un chandail normal 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/yxeUHfbKpm — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) January 13, 2023

Voyez les points de presse des joueurs ci-dessous et celui de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

Trios offensives et paires défensives à l'entraînement

Attaque :

Caufield - Suzuki - Dach

Dadonov - Evans - Armia

Slafkovsky - Dvorak - Anderson

Hoffman/Pezzetta - Drouin - Ylönen

Défensive:

Edmundson - Savard

Harris - Kovacevic

Xhekaj - Wideman

Matheson - Barron

Gardiens :