Bennedict Mathurin pensait en avoir fait suffisamment

Bennedict Mathurin s’est démarqué en inscrivant 26 points, mais les Pacers de l’Indiana ont plié l’échine par la marque de 113 à 111 face aux Hawks d’Atlanta, vendredi, au Gainbridge Fieldhouse.

Le Montréalais a profité des blessures de Tyrese Haliburton, Myles Turner et Aaron Nesmith pour se frayer un chemin dans la formation partante. Il a conclu sa rencontre avec plus de 39 minutes de jeu.

C’est un lancer réussi par John Collins au dernier moment qui a procuré la victoire aux visiteurs. Trae Young a marqué 26 points et De'Andre Hunter en a obtenu 25 pour les Hawks. Onyeka Okongwu a ajouté 18 points et 20 rebonds, un sommet en carrière.

Quelques secondes après un beau panier de Dejounte Murray en faveur des visiteurs, Mathurin a réussi à procurer une avance de 109 à 108 aux siens avec 58 secondes à jouer. Le joueur étoile Trae Young a par la suite mis son équipe en bonne posture pour la victoire avec un lancer de trois points.

Dans une cause perdante, Buddy Hield est parvenu à inscrire 18 points. Oshae Brissett et Jalen Smith ont récolté respectivement 17 et 14 points.

Bien qu’il commence souvent les rencontres de sa formation sur le banc, Bennedict Mathurin possède actuellement une excellente moyenne de points par match de 17,2.

Le Thunder jamais inquiet

Le Thunder d'Oklahoma City a livré une bonne performance collective pour quitter Chicago avec un gain facile de 124 à 110 face aux Bulls.

Au total, ce sont trois joueurs de la formation visiteuse qui ont franchi le plateau des 20 points, soit Josh Giddey, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Ils ont respectivement amassé 25, 22 et 21 points pour permettre aux siens d’obtenir une 20e victoire depuis le lancement de la saison.

De son côté, le Montréalais Luguentz Dort a conclu la rencontre avec une récolte de 11 points.

La formation locale a fait temporairement plaisir à ses partisans présents au United Center lorsqu’elle a pris l’avance au deuxième quart, mais cela n’a duré que deux minutes. Par la suite, le Thunder n’a plus jamais regardé en arrière.

Chez les Bulls, Zach Lavine a terminé au sommet des pointeurs des siens avec 25 points. Nicola Vucevic et Patrick Williams suivent avec 19 et 18 points.