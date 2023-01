Vince McMahon, Stephanie et l’Arabie saoudite

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur une semaine complètement folle, qui inclut le retour de Vince McMahon, la démission de Stephanie McMahon et une possible vente de la WWE à l’Arabie saoudite.

Aussi, les gars discutent du départ de Jay White de New Japan, du match entre KO et Roman Reigns et reçoivent en entrevue Handsome JF et Marc Blondin pour parler du prochain PPV d’Impact.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!