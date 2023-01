Snowboard cross: de nouvelles dates pour Mont-Sainte-Anne

La Coupe du monde de snowboard cross prévue à la station Mont-Sainte-Anne les 4 et 5 février se déroulera finalement les 25 et 26 mars, a indiqué jeudi la fédération nationale responsable de l’organisation de l’événement.

Ainsi, celui-ci devrait avoir lieu au Québec pour une première fois depuis 2013, quand les meilleurs planchistes au monde s’étaient arrêtés à Stoneham. Ce changement de date signifie également que la Coupe du monde «Bataille royale» sera le dernier événement de la saison du circuit, ce qui déterminera les grands gagnants de 2022-2023.

Lundi, la Fédération a été reporté lundi dernier en raison notamment de préoccupations liées à l’état des télécabines, mais aussi aux conditions météorologiques.

«La décision de reporter l'événement a été prise dans le but d'offrir les meilleures conditions de neige possible et un parcours impeccable. [...] Ce délai supplémentaire donnera le temps aux températures saisonnières de chuter, améliorant par le fait même les probabilités d’un plus grand enneigement et l’utilisation de canon à neige. Les conditions plus favorables assureront la construction du parcours de snowboard cross qui requiert une importante quantité de neige», a affirmé dans un communiqué Canada Snowboard, la fédération nationale de ce sport qui est responsable de l’organisation de la compétition.

D’ailleurs, Snowboard Québec a précisé plus tôt cette semaine que le manque de neige avait incité les autorités à renoncer aux dates du début février. C’était avant les précipitations attendues dans la province jeudi et vendredi.

«L’enneigement avant les Fêtes a été désastreux, avait mentionné lundi le directeur marketing et communications Hugues Leclerc au Journal de Québec. C’est difficile aussi depuis le début de la saison. En temps normal, il aurait été possible que tout soit prêt pour février, mais ce n’est pas le cas cette année. En plus des températures douces du temps des Fêtes, la pluie du Nouvel An nous a fait perdre près de 26 centimètres de couverture de neige sur la montagne.»

La dernière épreuve individuelle de la Coupe du monde se tiendra le samedi 25 mars et sera suivie de l'épreuve finale par équipe le lendemain.