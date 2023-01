Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 13 janvier qui en valent le détour.

Boxe: Kim Clavel c. Jessica Nerry Plata

Kim Clavel (16-0-0, 3 K.-O.) disputera un combat d’unification chez les mi-mouches contre la Mexicaine Jessica Nery Plata (28-2-0, 3 K.-O.) à la Place Bell. Clavel, qui mettra en jeu son titre WBC pour la troisième fois, tentera de mettre également la main sur celle de la WBA. Étant donné que les deux femmes sont peu portées à donner le coup de grâce avant le sifflet final et que le combat se disputera sur les terres de Clavel, une décision en faveur de la favorite locale semble être le pari le plus sûr.

Prédiction : Kim Clavel par décision – 1,20

Hockey : Devils du New Jersey c. Ducks d’Anaheim

Les Ducks d’Anaheim (12-26-4) peinent à gagner contre les équipes de l’Est par les temps qui courent. Ils montrent un dossier de 1-4 à leurs cinq dernières sorties contre des adversaires de l’Est, leur seule victoire étant survenue face au Canadien de Montréal. En excluant ce rare gain, les Ducks ont accordé 21 buts et n’en ont marqué que deux contre les Sénateurs d’Ottawa, les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie et les Bruins de Boston. Les Devils du New Jersey, qui amorceront un voyage en Californie, ont remporté leurs deux derniers matchs et sont deuxièmes dans la section Métropolitaine en vertu d’une fiche de 26-12-3.

Prédiction : Victoire des Devils avant la prolongation – 1,58

Basketball: Warriors de Golden State c. Spurs de San Antonio

Tout ne baigne pas dans l’huile pour les champions en titre de la NBA. Privés pendant 11 matchs des services de Steph Curry, les Warriors (20-21) ont tenu tant bien que mal au huitième échelon de l’Association de l’Ouest. Curry s’est fait quelque peu discret à son retour au jeu, face aux Suns de Phoenix, mardi, ne récoltant que 24 points dans une défaite de 125 à 113. Il faut s’attendre à ce que l’athlète de 34 ans rebondisse face aux Spurs (13-29), l’une des risées du circuit Silver. Les Warriors seront affamés, eux qui n’ont pas remporté un match par plus de 15 points depuis le 18 décembre.

Prédiction: Golden State (Warriors) Gagnants par 21+ pts ー 6,80