Mazlum Akdeniz: boxeur et nouveau papa

Au moment de choisir le prénom de leur fille, Mazlum Akdeniz et sa conjointe ont opté pour Èvine, ce qui signifie « amour » en kurde.

« C’est surtout ma femme qui a accroché sur ce prénom et lorsque la femme veut quelque chose, on n’a pas le choix d’obéir, a d’abord blagué le boxeur de 25 ans, qui est originaire de la Rive-Sud de Montréal. Maintenant, je ne changerais pas son prénom, il est magnifique. Cela lui va vraiment bien. Ma fille, c’est un cœur. »

• À lire aussi: La prudence est de mise pour Kim Clavel

Prêtant l’oreille à l’entrevue, sa copine Carine Trites a souri en contemplant la petite Èvine dans ses bras.

« C’est un petit ange, elle est calme et gentille, a poursuivi Akdeniz. C’est une motivation de plus pour moi dans ma carrière. Je me bats pour ma fille. Je me sens très bien, je suis content d’avoir ma fille. Elle ne m’empêche pas de m’entraîner, elle fait ses nuits et j’ai une femme vraiment attentionnée. » Sur ces douces paroles, un nouveau sourire est apparu sur le visage de la maman.

Invaincu en 17 combats professionnels, Akdeniz se battra en demi-finale vendredi, à la Place Bell, tout juste avant le combat d’unification entre Kim Clavel et la Mexicaine Yesica Nery Plata. Encore méconnu dans la Belle Province, le boxeur né en Turquie et ayant déménagé au Québec dès l’âge de 4 ans a longtemps œuvré avec le promoteur ontarien Lee Baxter, avant de se joindre au Groupe Yvon Michel.

C’est d’ailleurs avec GYM qu’il a mis la main, en juin dernier, sur son titre WBC Continental des Amériques en battant Juan Antonio Rodriguez par décision unanime des juges au Casino de Montréal.

Un « gros chat » de 140 livres

À propos de son adversaire de vendredi à Laval, soit le Mexicain Cristian Bielma (19-4-2, 7 K.-O.), c’est son surnom « El Gato Gordo » qui fait sourire en raison de la catégorie de poids, soit les super-légers. Traduction : « le gros chat », ce qui n’est pas sans faire penser à l’ancien joueur des Expos Andrés Galarraga.

« Son surnom m’a fait rire ; j’espère qu’il va faire le poids », a lancé Akdeniz avec humour, en prévision de la pesée des boxeurs qui se tiendra jeudi.

Le combat entre Akdeniz et El Gato Gordo, lors duquel le Québécois défendra sa ceinture pour la première fois, est d’autant plus important qu’il sera diffusé sur la plateforme ESPN+.

« Qu’il y ait 10 personnes qui me regardent ou encore un million, je vais livrer la performance, a promis Akdeniz. Je ne ressens pas de pression, mais je veux quand même prouver que j’appartiens à l’élite chez les 140 lb. J’aimerais aller chercher un beau knock-out. »

« Ce combat va me permettre d’aller chercher des combats encore plus importants cette année, a poursuivi le boxeur. J’ai hâte de devenir champion du monde. »

La retraite à 30 ans

Il reste plus ou moins cinq ans à Akdeniz pour atteindre l’objectif.

« J’ai toujours dit qu’à 30 ans, la boxe serait terminée pour moi. »

Âgée de 3 mois, la petite Èvine sera alors sur le point d’aller à l’école...

Boxeur et nouvellement papa, Mazlum Akdeniz est aussi propriétaire d’une pizzéria, le Resto Royal 21, à Longueuil. Il est soutenu par son père, qui gère aussi l’entreprise familiale, Pizza Favoris.