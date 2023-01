Les Remparts s’inclinent dans un duel au sommet

Pour la première fois de la saison, les deux meilleures équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont croisé le fer. Au terme d’un duel qui s’est décidé sur un fil, les Mooseheads de Halifax ont battu les Remparts de Québec 2 à 1 en fusillade, jeudi au Scotiabank Arena.

L’équipe des Maritimes est la seule qui menace l’hégémonie des Diables rouges dans l’Association de l’Est. Elle a prouvé pourquoi dans le match du jour, limitant les occasions de marquer adverses grâce à son style de jeu hermétique.

Les deux seuls buts de la rencontre ont été inscrits à moins d’une minute d’intervalle en fin de premier vingt. Par la suite, les hommes masqués William Rousseau et Mathis Rousseau se sont livrés à un duel ultimement remporté par ce dernier.

Les trois premiers tireurs de part et d’autre ont mordu la poussière en séance de tirs au but. Nathan Gaucher a ensuite délivré les Remparts, mais Jordan Dumais et Cameron Whynot ont permis aux hôtes de triompher.

Une séquence effrénée

Comme il en a la coutume depuis le début de la campagne, Alexandre Doucet a donné le ton à la rencontre. Il a enfilé l’aiguille après un peu moins de 16 minutes de jeu. Lancé en échappée par Josh Lawrence, Doucet a inscrit son 34e filet de la campagne et son huitième en désavantage numérique. Il mène le circuit Courteau dans ces deux catégories.

Les Remparts n’ont toutefois pas tardé pour remettre les compteurs à zéro. L’espoir des Blue Jackets de Columbus James Malatesta a sauté sur une rondelle bondissante à l’embouchure du filet pour créer l’égalité, seulement 57 secondes plus tard.

Les visiteurs ont été frustrés 24 fois par Mathis Rousseau lors des 40 dernières minutes de jeu. William Rousseau a quant à lui effectué 18 parades après le premier vingt.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour les Mooseheads, qui n’ont goûté à la défaite qu’à deux reprises à leurs 14 dernières sorties. Ils tenteront de poursuivre sur cette lancée samedi, contre une autre puissance de la ligue, le Phoenix de Sherbrooke.

Quant à eux, les Remparts poursuivront leur voyage dans les provinces atlantiques samedi, au Cap-Breton, où ils affronteront les Eagles.

Gaucher et Beard honorés

Par ailleurs, avant la rencontre, l’organisation des Mooseheads a félicité Gaucher pour sa récente médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior, dont la finale a justement eu lieu à Halifax.

Le natif de Longueuil a été un des hommes de confiance de Dennis Williams en désavantage numérique et dans les missions défensives de l’équipe canadienne. Il a inscrit un but et quatre points en sept matchs.

Responsable du chronomètre au Scotiabank Centre pendant 42 ans, Ron Beard a aussi eu droit à un hommage. Âgé de 87 ans, il a tiré sa révérence à la fin de la saison 2021-2022.