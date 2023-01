Huit rounds pour Marie-Pier Houle

La Québécoise Marie-Pier Houle doit franchir une étape importante de sa carrière de boxeuse, vendredi soir, en affrontant la Mexicaine Marisol Moreno dans ce qui est son premier combat de huit rounds.

Il s’agit là d’un pas nécessaire en vue d’un futur affrontement pour une ceinture. L’athlète de 32 ans, originaire de la Mauricie, attendait cette opportunité depuis déjà un moment.

«Mon premier huit rounds, c’est un peu la porte qui s’ouvre pour moi, a indiqué Houle. C’est sûr que je veux me battre au moins pour une ceinture mineure, cette année, c’est le plan de match.»

«Si ça va bien vendredi contre Moreno, on veut amener Marie-Pier dans un 10 rounds avec une ceinture à l’enjeu dès son combat suivant», a appuyé le promoteur Yvon Michel, notant que Houle a maintenant comblé certaines lacunes qu’elle avait à ses débuts en boxe professionnelle.

Knock-out recherché

Tout comme Houle (7-0-1, 2 K.-O.), Moreno (6-3, 0 K.-O.) en sera aussi à son premier combat de huit assauts.

En 2022, la Mexicaine a été battue deux fois coup sur coup par sa jeune compatriote Cindy Reyes Espinoza, par décision, au bout de six rounds.

«C’est mon premier combat de huit rounds, mais en même temps, c’est sûr et certain que j’aimerais finir ce combat-là avant le huitième», a ajouté Houle, qui espère bien profiter de la diffusion sur la plateforme ESPN+ pour obtenir un troisième knock-out en carrière.

►Le gala de vendredi soir, à la Place Bell, prévoit six combats, dont la moitié impliquant des femmes. En plus de Marie-Pier Houle, Derek Pomerleau, Caroline Veyre et Eric Basran affronteront chacun un adversaire du Mexique avant la grande finale opposant Kim Clavel à Yesica Nery Plata.