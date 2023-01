Baseball: deux sosies ont le même nom et le même emploi

Deux hommes ont le même nom, évoluent au poste de lanceur dans les ligues mineures de baseball aux États-Unis et se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Pourtant, les deux sosies n'ont pas de lien de parenté.

Les deux hommes de 6 pi et 4 po sont roux, portent des lunettes et se nomment Brady Feigl. Ils ont réalisé l’existence de leur homonyme en 2015. De plus, ils se sont blessés à l’épaule à quelques mois d’intervalle et c’est le même médecin qui s’est chargé de leur opération.

«Le spécialiste a appelé notre entraîneur pour lui demander si j’allais être présent le lendemain pour mon intervention chirurgicale, a raconté Brady Feigl au journal "The Sun". Il a répondu que ça faisait six mois que je l’avais eue et c’est ainsi que j’ai su qu’on était deux.»

En 2017, l’équipe de baseball de Bradley Gregory Feigl, à l’époque âgé de 22 ans, avait notamment transmis des vœux d’anniversaire à Bradley Matthew Feigl, de cinq ans son aîné.

Après s’être fait confondre pendant des années, ils ont fait un test d’ADN n’ayant montré aucun lien de parenté entre eux.

«Nous sommes quand même des frères d’une certaine manière, a partagé le plus vieux des deux athlètes au "Sun". Nous allons toujours être Brady Feigl.»

Selon la revue scientifique «Cell Reports», il existe plusieurs sosies qui n'ont aucun lien de parenté à travers le monde. Une étude publiée en août sur 32 paires d’individus qui se ressemblent révèle que même s’ils ne sont pas parents, ils pourraient partager des similarités génétiques.