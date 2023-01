Une dernière minute coûteuse pour les Lions

Menant la rencontre jusqu’à la dernière minute de la troisième période, les Lions de Trois-Rivières se sont inclinés par la marque de 3 à 2 en prolongation, au Colisée Vidéotron, face aux Solar Bears d'Orlando.

L'amphithéâtre a été plongé dans le silence alors qu’il restait 64 secondes à la rencontre. Mathieu Foget a versé une douche froide sur la tête de la formation locale en marquant un magnifique but. Il a déculotté Alex Breton avant de se rendre au filet et réserver le même traitement au gardien Philippe Desrosiers pour égaliser la marque et envoyer tout le monde en temps supplémentaire.

Comme si ce n’était pas assez, la troupe de Marc-André Bergeron a encaissé le but gagnant avec 24 secondes au cadran pendant la période ajoutée. Maxim Cajkovic, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a touché la cible pendant un deux contre un.

Ryan Francis avait pourtant donné les devants aux siens au début de la troisième période. Le numéro 44 est sorti d’une bagarre dans le coin, il a par la suite coupé vers le centre de la patinoire dans le haut du cercle des mises en jeu et a secoué les cordages à l’aide d’un bon tir.

Breton, qui était de retour de son passage de 11 matchs dans la Ligue américaine avec les Senators de Belleville, avait créé l’égalité en première période en perçant l’enclave et en lançant dans la partie supérieure.

Le premier but de la rencontre a appartenu aux visiteurs. Tristin Langan a battu la vigilance du gardien adverse.

C’est une troisième défaite consécutive pour la formation de la Belle Province, qui n’a que trois victoires à ses 10 derniers matchs.

Le prochain match des Lions aura lieu vendredi à Trois-Rivières face à cette même équipe.