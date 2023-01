Revoilà Frederik Andersen

Les Hurricanes de la Caroline ont retiré le nom de gardien Frederik Andersen de la liste des blessés, mercredi.

L’homme masqué de 33 ans pourrait même être de la formation des «Canes» jeudi soir, quand ils seront de passage à Columbus pour y affronter les Blue Jackets.

Andersen a raté les 29 derniers matchs des siens, et ce, en raison d’une blessure au bas du corps qu’il a subie en novembre.

«Il va prendre part à la séance matinale [jeudi] et être plus impliqué avec le reste du groupe, ce qui est génial, a déclaré l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour, dont les propos ont été traduits par le site web francophone de la Ligue nationale. Il se rapproche. Tout est possible, mais nous sommes en train d'augmenter le niveau d'intensité avec lui.»

Le Danois a disputé huit parties en 2022-2023 avant de se blesser. Il a maintenu un dossier de 5-3-0, un taux d’efficacité de ,891 et une moyenne de buts alloués de 2,72.

Par ailleurs, le gardien Antti Raanta n’a pas participé à l’exercice de mercredi chez les Hurricanes. Pyotr Kochetkov, qui était entre les poteaux lors du revers de 5 à 3 face aux Devils du New Jersey, mardi, était bien à son poste.

«Il avait un petit problème aujourd'hui, a indiqué Brind'Amour. Nous l'avons donc gardé à l'écart de la patinoire. Nous avions deux gardiens qui pouvaient s'entraîner.»