Rappel de Jesse Ylönen: «C'est le temps de savoir»

Les Canadiens de Montréal ont rappelé, mercredi, l'attaquant Jesse Ylönen. S'il s'agit d'un premier séjour avec le grand club en 2022-2023 pour le Finlandais, Ylonen a tout de même disputé 15 parties dans la LNH sur deux saisons.

Pour l'ancien entraîneur du Rocket de Laval Joël Bouchard, il est temps de savoir ce que le joueur de 23 ans a dans le ventre.

«C’est un jeune extraordinaire, une personne phénoménale, un gars très stable entre les deux oreilles, a souligné Bouchard, mercredi, lors de l'émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Pour moi, c’est le bon rappel parce que le style de jeu à Jesse Ylönen est plus un style de la Ligue nationale que de la Ligue américaine. Je pense que c’est le temps de savoir s’il sera capable de jouer dans la Ligue nationale. Ce sont deux styles de jeu complètement différent et ce sont des styles qui sont en train de se distancer encore plus.»

Et Bouchard, qui a dirigé Ylönen avec le Rocket, ne veut pas d'un rappel temporaire de la part du CH.

«Pour être franc, je pense qu’il faut lui donner quasiment jusqu’à la fin de la saison pour voir ce qu’il y a en dessous du capot, a continué Bouchard, qui a également joué avec le père de Jesse Ylönen, Juha, avec les Coyotes de Phoenix en 2000-2001. Il a le profil d’un gars de troisième trio et peut-être d’un gars qui pourrait jouer sur le deuxième avantage numérique. Il a un tir foudroyant et a un instinct avec la rondelle pour faire des petits jeux. Il est un peu couleuvre et il doit jouer comme ça, car il n’est pas gros physiquement. Quand il jouait avec nous autres, je l’avais baptisé "The Ghost" et je lui demandais de jouer comme un fantôme.

«C’est le temps de savoir s’il peut amener (son jeu) à un autre niveau pour être un régulier dans la Ligue nationale. C’est le temps de le savoir.»

