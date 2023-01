P.K. Subban excité de renouveler ses vœux avec Montréal

Le Canadien honorera la carrière de P.K. Subban avant son duel face aux Predators de Nashville, jeudi au Centre Bell. Impatient de renouer avec le public montréalais, le principal intéressé ne tient aucune rancune envers l’organisation qui l’a échangé en 2016.

Dans un récent passage au balado «The Pivot Podcast», le nouveau retraité avait été catégorique : il n’a jamais voulu porter un autre uniforme que celui du Tricolore.

Son histoire d’amour avec le CH a été pour le moins tumultueuse, mais Subban n’a pas voulu faire des reproches à l’ancien état-major pour la façon abrupte dont son aventure montréalaise s’est conclue, lors d’une entrevue téléphonique avec l’Agence QMI.

«Je ne suis pas ici pour montrer quelqu’un du doigt, a-t-il insisté. Je vais laisser les gens débattre sur ce qui est arrivé et ce qui n’est pas arrivé.»

«Tout ce que je peux dire, c’est que de voir l’organisation sentir le besoin de me rendre hommage de quelconque façon, même si ce n’est qu’une soirée, est un grand signe de respect. Je serai honoré d’y être et de célébrer avec ma famille et mes amis.»

Après toutes ces années, contrairement à plusieurs joueurs de talent qui l’ont précédé ou lui ont succédé, Subban s’ennuie encore des partisans montréalais. Selon lui, il est «trop facile de les blâmer» pour expliquer pourquoi ce marché peut être aussi exigeant.

«Les amateurs ont eu un impact positif sur ma santé mentale pendant mon passage à Montréal. Ils m’ont donné tellement d’énergie et de confiance. Mais ils m’ont aussi tenu responsable lorsque je n’étais pas à mon meilleur. Je l’ai toujours accueilli favorablement pour devenir meilleur.»

Au nom de l’accessibilité et de l’inclusivité

Par ailleurs, Subban a ajouté une corde à son arc philanthropique, le 4 janvier, en devenant ambassadeur de Kraft Hockeyville. Ce faisant, le flamboyant ex-défenseur espère contribuer à l’accessibilité du hockey pour les gens de tous les horizons.

Chaque année, cette compétition charitable permet à une ville canadienne de réfectionner son aréna et d’accueillir un match du calendrier préparatoire de la Ligue nationale de hockey.

«Nous voulons donner une opportunité à chaque enfant intéressé de pratiquer le hockey, peu importe à quel niveau, a-t-il expliqué. Nous savons que l’accessibilité et l’inclusivité ne sont pas des valeurs phares pour ce sport, et c’est pourquoi un programme du genre est aussi important.»

«Nous voulons nous assurer que le hockey soit accessible aux gens qui me ressemblent, mais aussi à ceux qui sont différents de ce à quoi nous sommes habitués. Nous devons accueillir plus de gens dans notre sport. C’est essentiel dans un des pays les plus multiculturels au monde.»

Doit-on le rappeler, Subban a laissé une marque indélébile sur le Québec en remettant un chèque de 10 millions $ à l’Hôpital de Montréal pour enfants, en septembre 2015.

En rétrospective, le Torontois a assuré que ce geste lui a permis de trouver une certaine «stabilité» lorsqu’il atteignait le faîte de sa popularité.

«On retient seulement l’argent, la notoriété et le succès quand on pense à de jeunes athlètes professionnels, mais on oublie souvent leur côté humain. C’était une façon pour moi de mettre mes deux pieds au sol», a conclu Subban.

Une pensée pour Andrei Markov

Le Canadien avait l’intention d’honorer son ex-général à la ligne bleue Andrei Markov au même moment que P.K. Subban, mais un contretemps a empêché cette réunion au sommet d’avoir lieu.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Marc-André Perreault a confirmé que le Tricolore planifiait un hommage à «moyen terme» pour souligner la contribution de l’homme de 44 ans dont le compteur s’est arrêté à 990 parties avec le CH.

Malgré leurs personnalités aux antipodes, Subban considère Markov comme l’un de ses plus grands mentors. Coéquipiers pendant six saisons, les deux arrières à caractère offensif gardent encore contact à ce jour.

«Je ne pourrais jamais résumer en un appel ou un discours ce qu’il représente pour moi et tout le respect que je lui voue, autant comme athlète que comme personne», a exprimé le Torontois au bout du fil.

«Je suis honoré d’entendre mon nom et le sien dans le même souffle. Il était un joueur tellement talentueux et il a eu une carrière incroyable.»

Un mentor

Curieusement, Markov (0,58) et Subban (0,56) ont maintenu des moyennes de points par match presque identiques au cours de leur carrière. Et tous les deux ont vu leur long séjour à Montréal être coupé court après des mésententes avec le directeur général de l’époque, Marc Bergevin.

Même après le départ de Subban vers Nashville, il a pu compter sur le soutien indéfectible du Russe, qui s’est quant à lui exilé vers sa terre natale en 2017.

«Il a toujours été un mentor de la bonne façon pour moi, a poursuivi le récipiendaire d’un trophée Norris. Il a fait de moi un meilleur joueur et quelqu’un qui veut toujours avoir un plus grand impact sur son équipe.»

«Je n’ai pas été présent à beaucoup de mariages de joueurs pendant ma carrière. Mais j’ai fait un aller-retour en avion pour passer 18 heures à Moscou pour assister au sien. Je voulais être là pour lui.»

Markov en est à sa première campagne derrière le banc du HK Spartak Moscou, dans la Ligue continentale de hockey, où il occupe les fonctions d’entraîneur adjoint. Le contexte sociopolitique dans lequel la Russie est plongée présentement ne facilitera pas non plus sa venue à Montréal.

Néanmoins, Subban est convaincu que les partisans du Tricolore ne sont pas à la veille d’oublier son mentor, peu importe à quel moment il pourra être remercié pour ses années de service.

«Même s’il ne sera pas là jeudi, il n’y a aucun doute dans mon esprit que son nom résonnera dans le Centre Bell», a-t-il estimé.