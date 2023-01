Parenteau enverrait Slafkovsky à Laval

Pierre-Alexandre Parenteau connaît très bien la Ligue américaine de hockey, lui qui y a disputé huit saisons au cours de sa carrière. L’ex-attaquant des Canadiens de Montréal croit que Juraj Slafkovsky profiterait d’un séjour à Laval avec le Rocket.

«Quand je regarde sa vitesse et son gabarit, je pense qu’il a besoin de prendre de la confiance offensivement, a-t-il expliqué lors d’une diffusion du balado La Dose de TVA Sports. Et je crois que c’est là qu’il pourrait aller chercher ça. C’est une ligue qui n’est pas aussi vite. Il a un peu plus de temps pour prendre ses décisions.

«Je pense que ça l’aiderait offensivement, il n’y a aucun doute là-dessus.»

Parenteau souligne par ailleurs que, durant l’arrêt de travail de 2003-2004, d’excellents joueurs ont passé par la Ligue américaine et en ont bénéficié, notamment Eric Staal.

Écoutez son intervention complète dans le lecteur ci-dessous.