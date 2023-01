MLS: Clément Diop avec l’Atlanta United FC

L’Atlanta United FC a offert un contrat d’une saison au gardien Clément Diop, mercredi.

L’entente de l’ancien porte-couleurs du CF Montréal comprend également une option pour la campagne 2024 de la Major League Soccer (MLS).

• À lire aussi: Les controverses qui ont marqué le CF Montréal

• À lire aussi: MLS: un vétéran anglais avec Charlotte FC

«Clément nous amène une expérience de la MLS de plus dans notre formation et à notre groupe de gardien, a déclaré le directeur technique de l’Atlanta United, Carlos Bocanegra, dans un communiqué. Nous avons confiance au groupe que nous avons composé avec Brad [Guzan], Quentin [Westberg] et maintenant Clément.»

Le Français de 29 ans a amorcé sa carrière dans la MLS avec le Galaxy de Los Angeles en 2016. Il a ensuite évolué à Montréal de 2018 à 2021.

L’an dernier, il a porté les couleurs de l’Inter Miami CF et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Diop a toutefois seulement disputé des matchs devant la cage du premier de ces deux clubs. En sept apparitions, il a réussi un blanchissage et effectué quatre arrêts.