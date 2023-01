LNH : John Carlson a eu l’oreille arrachée

La femme du défenseur des Capitals de Washington John Carlson a révélé quelques détails scabreux sur la blessure le tenant à l’écart du jeu depuis le 23 décembre.

Ce jour-là, le vétéran a été atteint à la tête par un tir de Brenden Dillon, des Jets de Winnipeg, et il n’est pas revenu à la compétition depuis; d’ailleurs, celui ayant été hospitalisé immédiatement après le choc encaissé s’absentera pour une durée prolongée.

• À lire aussi: Rappel de Jesse Ylönen: «C'est le temps de savoir»

• À lire aussi: Maple Leafs: Auston Matthews doit s’absenter

Or, aux dires de Gina Carlson, qui a pris la parole sur son compte Instagram pour souligner le 33e anniversaire de naissance de son époux, mardi, il a eu littéralement l’oreille arrachée par la frappe de Dillon, le tout causant des saignements importants.

«Quand on m’a dit il y a quelques semaines que tu avais marché pour quitter la glace, c’était un bon signe, sauf que ça ne m’a pas tellement rassurée davantage, car je sais qu’il faudrait que tes jambes ne soient pas fonctionnelles pour que tu ne te relèves pas», a écrit Mme Carlson.

«Avec ton oreille replacée, tu es revenu de l’hôpital et tu as tout fait à la maison. Quand je me suis réveillée le matin de Noël après avoir été malade le soir précédent, j’ai crié et ri en même temps en réalisant que, comme d’habitude, tu n’avais pas emprunté de raccourcis malgré l’hospitalisation et le manque de sommeil. Tu as préparé des biscuits pour le père Noël et un repas formidable, ainsi que tous les cadeaux des enfants», a-t-elle ajouté en diffusant une photo du hockeyeur en compagnie des trois progénitures du couple devant un sapin de Noël.

John Carlson a amassé huit buts et 13 mentions d’aide pour 21 points en 30 matchs cette saison.