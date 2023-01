Les Predators sur une lancée

Les Predators de Nashville tenteront de remporter un cinquième gain consécutif, mercredi, alors qu'ils croiseront le fer avec les Maple Leafs de Toronto.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

La formation du Tennessee ne connaissait pas une grande saison jusqu'à tout récemment, mais les hommes de John Hynes sont sur une séquence de quatre gains et ont triomphé à sept reprises lors de leurs 10 plus récents affrontements. Il y a six jours, le gardien Juuse Saros a réalisé 64 arrêts dans un gain face aux Hurricanes de la Caroline.

Ainsi, avec 44 points, ils sont maintenant au cinquième rang du classement de la section Centrale, tout juste devant l'Avalanche du Colorado.

De leur côté, les Maples Leafs continuent leur petit bonhomme de chemin. La vie est belle à Toronto alors que la formation est au deuxième échelon du classement de la section Atlantique, avec 57 points, à 11 points des puissants Bruins de Boston, qui caracolent au sommet de cette section.

Les hommes de Sheldon Keefe ont remporté leurs deux plus récentes sorties.

Les Oilers en visite à Anaheim

Plus tard en soirée, les Oilers d'Edmonton rendront visite aux Ducks à Anaheim.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Oilers tentent de remonter au classement, eux qui sont cinquièmes dans la section Pacifique, avec 45 points. Ils n'ont toutefois que remporté quatre de leurs 10 plus récents matchs.

De leur côté, les Ducks sont dans les bas-fonds du classement de cette même section, avec une anémique récolte de 28 points depuis le début de la campagne.