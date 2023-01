Jeux mondiaux universitaires : Une athlète des Carabins nommée porte-drapeau

Une première athlète des Carabins de l’Université de Montréal agira comme porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux mondiaux universitaires de Lake Placid, soit la capitaine de l’équipe féminine de ski alpin, Caroline Beauchamp.

La jeune femme de 22 ans et le fondeur Alex Meycock, représentant de l’Université Nipissing, ont été désignés pour porter l’unifolié jeudi. L’étudiante en médecine a notamment décroché l’or et le bronze au slalom géant lors des épreuves FIS sur les pistes du Mont Tremblant, en décembre dernier.

• À lire aussi: Pas de Coupe du monde au mont Sainte-Anne

«Je me sens très honorée et privilégiée, a mentionné Beauchamp par voie de communiqué. C’est un grand plaisir pour moi de mener la délégation. Cette récompense concrétise tous les efforts que j’ai mis dans le ski à travers les années. J’espère bien représenter mon pays et les autres athlètes canadiens.»

Le coup d’envoi des Jeux mondiaux universitaires sera donné jeudi à 19 h, au Herb Brooks Arena du Centre olympique de Lake Placid.