Les Canadiens de Montréal ne gagnent plus depuis quelques semaines et au-delà de ça, l'équipe perd souvent la face devant ses adversaires.

Cette situation peut durer quelques matchs, mais là cette tendance s'éternise et ça commence à être très inquiétant.

«Mon problème présentement, c'est qu'il n'y a plus de progression chez le Canadien, a indiqué Éric Fichaud, mercredi soir. En début de saison, on pouvait voir une progression de match en match, mais là on commence à régresser.

«Ça commence à être embarrassant. On pourrait avoir une approche différente parce que là, ça s'en va de l'autre côté et c'est très néfaste pour les jeunes.»

Voyez les commentaires d'Éric Fichaud et de Jean-Sébastien Giguère sur cette situation difficile dans la vidéo ci-dessus.