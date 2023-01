«C'est ce qui m'a mené à boire de façon excessive» - Price

Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price s'est ouvert sur sa consommation excessive d'alcool qui l'a mené à demander de l'aide à l'Association des joueurs il y a un peu plus d'un an.

«J'ai commencé à boire pour le plaisir, avoir du fun avec les gars, mais j'ai atteint un point où ce n'était plus l'fun, a-t-il confié lors d'un entretien à La Poche Bleue mercredi.

«Je me devais donc d'arrêter. Je me réveillais le dimanche matin en me disant que je ne le referais pas, mais je le faisais encore. C'en est venu à un point où je devais absolument arrêter et c'était le bon moment pour demander de l’aide.

«Je trouvais que demander de l'aide à ce moment-là était la bonne chose à faire et ç'a fonctionné pour moi. Je suis allé à un endroit où j'étais vraiment à l'aise et j'ai parlé avec des gens très fonctionnels qu'on ne penserait jamais qu'ils ont des problèmes. Ç'a vraiment changé ma vie.

Price a aussi expliqué pourquoi il buvait tant et ce ce qu'il a changé dans sa vie pour régler en partie ce problème.

«Quand je sortais, je buvais beaucoup pour être à l'aise socialement parce que je suis introverti et je fais de l'anxiété quand on est dans des grands groupes, a-t-il dit.

«C'est ce qui m'a mené à boire de façon excessive. J'ai changé mon approche et je suis maintenant moi-même dans les soirées.»