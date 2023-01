Blue Jays : Brandon Belt veut rebondir à Toronto

Le nouveau venu avec les Blue Jays de Toronto Brandon Belt ne compte pas arriver en touriste dans la Ville Reine.

Le joueur de premier but était blessé au genou droit depuis deux ans, mais a tout de même joué. Mercredi, il a affirmé ne s’être jamais senti aussi bien depuis sa blessure.

«Je me sens bien», a affirmé celui dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Il n'y aura pas d'excuses pour moi. Je vais le dire tout de suite, je me sens aussi bien qu’en 2020 et 2021. Si ça ne finit pas avec une saison comme ça, ce n'est pas à cause de quelque chose de physique. Ce sera parce que je n'ai pas eu l'année que j'aurais dû avoir. Mais j’ai la ferme intention de connaître une bonne saison».

L’an dernier, Belt a maintenu une moyenne au bâton de ,213 et frappé 54 coups sûrs, dont huit circuits dans l’uniforme des Giants de San Francisco.

Par ailleurs, sa décision de rejoindre la formation canadienne a été prise en grande partie pour sa famille.

«J’ai eu des discussions sérieuses avec trois ou quatre équipes, mais pour être honnête, ce qu’il a fait la différence est que je sentais que mes valeurs étaient plus importantes. Je ne veux pas dire que les autres équipes n’étaient pas bien, mais pour ma famille, c’était la meilleure des situations, la meilleure place pour eux. Ils ont une bonne formation et c’est une jeune équipe avec du potentiel. C’est ce qui m’a fait pencher en faveur des Blue Jays».

Rappelons que Belt a signé un contrat d’un an lui rapportant 9,3 millions $.