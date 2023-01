Arber Xhekaj, une histoire digne d’un film

Publié aujourd'hui à 10h19

Mis à jouraujourd'hui à 10h19

J’aime les films de sports avec une histoire inspirante. Vous savez ces films dans lesquels un ou des athlètes atteignent des sommets ou des objectifs inattendus.

Je pense à des films comme Rudy, The Rookie, Rocky ou encore à Cool Running. J’aime ça. Ces films-là me font vibrer. Vous avez sûrement votre liste vous aussi.

Je ne sais pas ce que le futur réserve à Arber Xhekaj, mais il faut reconnaître que son histoire jusqu’ici est digne d’un film.

Son père est né au Kosovo. Sa mère a vu le jour en République tchèque. Ses parents se sont rencontrés à Hamilton.

Pendant son stage dans la Ligue de l’Ontario, il a travaillé dans un Costco pour arrondir ses fins de mois.

Son nom de famille vaut 34 points au scrabble. On ne savait pas comment le prononcer.

C’est un géant robuste et costaud. Il mesure 6 pieds 4 pouces et pèse 240 livres. Il est énorme.

Il arbore une moustache. Il est drôle et gentil.

Xhekaj n’a jamais été repêché ni au niveau junior ni dans la Ligue nationale.

Au début de la présente saison, la logique voulait qu’il n’amorce pas la saison à Montréal, mais plutôt à Laval pour parfaire son développement.

Etc, etc, etc...

Là, on est arrivé à la mi-saison. Xhekaj est non seulement toujours à Montréal, mais il est devenu indispensable et aussi très populaire. Je vois de plus en plus d’amateurs porter son no 72 au Centre Bell ou dans les arénas du Québec.

À travers la ligue, il s’est fait un nom rapidement après son combat contre Zach Kassian. Les joueurs ont commencé à poser des questions à son sujet.

Il se bat bien et il ne se gêne pas pour protéger ses coéquipiers. Il est d’ailleurs le deuxième joueur le plus puni dans la LNH derrière Nicolas Deslauriers. Il est aussi 14e pour les mises en échec.

L’aspect physique, on s’y attendait parce que cela a toujours fait partie de son style de jeu.

Là où plusieurs sont surpris, moi le premier, c’est son apport offensif. Il a cinq buts. Imaginez, Xhekaj a plus de buts présentement que Juraj Slafkovsky, Brendan Gallagher, Joel Armia, Evegny Dadonov, Jake Evans et Jonathan Drouin.

Encore plus impressionnant, Xhekaj est le défenseur de première année qui a marqué le plus de buts (5) dans la LNH et il arrive au cinquième rang pour les points (13) à ce chapitre.

Personne n’aurait pu prédire un tel scénario.

Son histoire est inspirante et elle contient tous les éléments requis pour être portée au grand écran. Et elle n’est pas finie.