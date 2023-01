Rouge et Or: Kean Harelimana rentre à la maison

Kean Harelimana est de retour dans le giron du Rouge et Or, lui qui a accepté le poste d’entraîneur des secondeurs avec l’Université Laval.

L’homme de 26 ans a évolué à cette position avec la formation de la Capitale-Nationale de 2017 à 2019. Il a fait le saut comme entraîneur après avoir accroché son casque et ses épaulettes. L’an dernier, il occupait les fonctions de coordonnateur défensif chez les Faucons du Cégep de Lévis.

«Comme étudiant-athlète, Kean a toujours été un exemple à suivre et je suis très heureux de le compter à nouveau parmi nous. Comme entraîneur, il a gagné de l’expérience au niveau collégial et son dévouement pour le Rouge et Or en faisait un excellent candidat pour notre équipe», a déclaré l’entraîneur-chef Glen Constantin dans un communiqué de son organisation.

«Je me trouve bien choyé d’avoir été approché par le Rouge et Or, a indiqué Harelimana au bout du fil. C’est vraiment une opportunité en or pour moi, un jeune coach. Je suis très heureux d’être de retour à l’endroit où j’ai joué mon football universitaire.»

«Je me vois évoluer ici sur le long terme. Je suis au meilleur endroit au Canada pour apprendre mon métier avec des têtes de football comme Glen et Marc [Fortier, le coordonnateur défensif]. J’ai leur confiance. Ils m’ont démontré qu’ils voulaient que je sois avec eux et que j’amène mon style de coaching à leur équipe.»

De nouveaux talents

En plus de compter sur plusieurs secondeurs d’expériences, Harelimana aura sous sa gouverne quatre joueurs de première année en 2023, dont Justin Cloutier et Christopher St-Hilaire. Les deux jeunes hommes ont été sélectionnés sur l’équipe d’étoiles en première division collégiale l’an dernier.

«Ces gars-là, c’est la crème de la crème, a exprimé le nouvel entraîneur. J’arrive du cégep. Je les ai donc affrontés l’an dernier. Les gars arrivent ici et compteront sur quelqu’un qui connait bien le système, parce que j’ai été dans leurs souliers il n’y a pas très longtemps.»

Olivier Turcotte-Létourneau quitte l'équipe

Par ailleurs, l’entraîneur des demis défensifs Olivier Turcotte-Létourneau a décidé de quitter le Rouge et Or pour relever d’autres défis à temps plein dans le football scolaire.

Il œuvrait pour le club de l’Université Laval depuis la campagne 2019.

«Toute l’organisation du Rouge et Or tient à remercier Olivier pour son dévouement et son travail lors des trois dernières saisons, pendant lesquelles il s’est occupé avec passion des demis défensifs», a indiqué l’entraîneur-chef Constantin.

C’est le coordonnateur en défensive Marc Fortier qui s’occupera dorénavant des demis défensifs du Rouge et Or.