Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 10 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Predators de Nashville c. Maple Leafs de Toronto

L’Est sied bien aux Predators de Nashville. Après avoir vaincu le Canadien de Montréal au Tennessee, l’équipe de John Hynes a amorcé un voyage de cinq parties avec une victoire de 5 à 3 contre les Hurricanes de la Caroline. Depuis, les Capitals de Washington et les Sénateurs d’Ottawa ont également goûté à la morsure des Predators, qui s’amènent ainsi à Toronto pour affronter les Maple Leafs forts d’une séquence de quatre victoires.

Les Maple Leafs ont eux-mêmes remporté leurs deux derniers matchs, mais ils pourraient être privés d’Auston Matthews en raison d’une blessure sans gravité. TJ Brodie sera également absent.

Prédiction : Victoire des Predators – 2,70

Hockey : Rocket de Laval c. Americans de Rochester

Le Rocket de Laval a peut-être perdu ses deux derniers matchs, mais le club-école du Canadien de Montréal aura une carte dans sa manche à l’occasion de sa visite à Rochester pour affronter les Americans.

En effet, son meilleur pointeur, soit Anthony Richard, sera de retour après un séjour de trois semaines avec le Tricolore. Les Americans ont quant à eux perdu deux de leurs trois derniers matchs.

Prédiction : Victoire du Rocket – 1,90

Basketball : Hawks d’Atlanta c. Bucks de Milwaukee

Certes, les Bucks ont perdu six de leurs 10 derniers matchs et ils seront privés des services de Khris Middleton et Serge Ibaka. Il est toutefois imprudent de parier contre Giannis Antetokounmpo. Ce dernier, qui a été quelque peu décevant à ses deux derniers duels, devrait rebondir face à la neuvième équipe qui alloue le plus de points dans la NBA. Antetokounmpo n’a connu que deux séquences de trois matchs sous la barre des 30 points cette saison.

Privés de leur centre de confiance, Clint Capela, les Hawks peineront à ralentir le «Greek Freek». L’équipe d’Atlanta n’a pas réussi à enfiler deux victoires de suite depuis le 19 décembre.

Prédiction: Victoire des Bucks (-1,5) – 1,90