Alors que les Canadiens ont disputé 41 matchs sur 82, c’est l’heure du bilan de mi-saison.

Les collaborateurs de TVA Sports Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse ont donné leurs impressions sur la première moitié du calendrier à l’émission JiC, mardi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

En raison du départ au-delà des attentes des hommes de Martin St-Louis, de nombreux partisans et observateurs se sont emballés en rêvant aux séries en 2023. Lapierre et Latendresse ont cependant rappelé l’importance de s’en tenir au plan initial.

«Il ne faut pas précipiter les choses. L’important, c’est de garder le même plan et de développer les jeunes, a insisté l’ancien numéro 84. Le jour où on va déroger du plan, on va faire comme on fait depuis 1993, on va finir 15e et repêcher en milieu de peloton, et on dira encore dans 15 ans qu’on n’a pas gagné depuis 1993.

«Donnons la chance aux jeunes de grandir dans une atmosphère positive pour qu’ils puissent avancer et progresser, a ajouté Latendresse. Tu vas voir qu’ils vont se développer beaucoup plus vite.»

Lapierre est encore plus optimiste que son grand complice. «On n’est quand même pas si loin que ça... Il ne faut pas s’emballer trop vite, mais deux ou trois joueurs peuvent changer la dynamique au complet.»

L’ex-agitateur a d’ailleurs identifié deux cibles potentielles pour le directeur général Kent Hughes : Brandon Tanev et Yanni Gourde, du Kraken de Seattle.

«Ça paraît quand ces deux joueurs sont sur la patinoire avec leur énergie et leur vitesse. Il manque ça à Montréal.»