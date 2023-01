Martin St-Louis, «le joueur de concession» du CH

Après 41 matchs cette saison, les Canadiens de Montréal montrent un dossier peu reluisant de 16-22-3, bon pour le 27e rang dans la Ligue nationale de hockey.

Malgré tout, les partisans semblent toujours être derrière l'équipe et la raison principale, selon Joël Bouchard, n'est pas Cole Caufield, Nick Suzuki ou Kent Hughes... c'est l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

«C'est lui le porteur de ballon et le quart-arrière à la fois, il fait tout, a-t-il imagé lors de sa chronique à JiC, mardi soir. C'est la pierre angulaire du jeu d'échecs, du sketch, c'est le chef d'orchestre.

«Cela dit, il va commencer à se fatiguer parce que perdre, c'est plate quand on fait du hockey et c'est un gars qui est tellement compétitif, mais il n'a pas le choix de garder le cap et de continuer à nous vendre sa salade et inventer de nouvelles affaires.

«Et il fait une bonne job avec ça, pour moi c'est le meilleur vendeur que j'ai vu dans le hockey. C'est le gars le plus important de l'organisation de haut en bas parce qu'il vend du rêve et le monde a besoin de croire en quelque chose dans la vie.»

Bouchard a poursuivi dans la même veine en vantant son travail effectué avec les joueurs.

«C'est lui le joueur de concession même s'il n'est plus sur la glace. C'est le meilleur joueur de l'équipe et c'est correct. Tu entends tout le monde dire que l'atmosphère est incroyable dans le vestiaire... il faut le faire quand tu perds autant de matchs.

«Il est capable de garder le vestiaire avec des pompons et de la crème glacée et c'est l'fun. Les vétérans ne jouent pas et sont contents de ne pas jouer parce que l'atmosphère est tellement relaxe, tellement l'fun, ils jouent des matchs dans les entraînements.

«C'est exceptionnel le travail qu'il fait et il est brillant parce qu'il ne brûle pas de cartes. Il se fâcherait pour un ou quatre points de plus au classement? Ça ne servirait à rien, il est très brillant comme il l'était comme joueur. C'est lui le joueur-clé.»

Voyez la chronique complète de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.