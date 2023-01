LNH : un joueur des Ducks victime d’un accident de la route

Le joueur de centre des Ducks d'Anaheim Justin Kirkland a été impliqué dans un accident de voiture, dimanche, au moment de se rendre au Honda Center pour y disputer un match contre les Bruins de Boston.

L’athlète de 26 ans a été hospitalisé à Orange, en Californie, et reste évalué par l’équipe médicale sur place. Toutefois, il peut bouger tous ses membres et communique avec sa famille et ses coéquipiers. Selon ce qu’a rapporté le site NHL.com, il devrait obtenir son congé dans les heures à venir.

«Nous sommes reconnaissants des soins rapides que Justin a reçus de la part des premiers répondants et du personnel de l'hôpital, a affirmé le directeur général des Ducks, Pat Verbeek. Justin se porte bien et nous espérons qu'il quittera l'hôpital bientôt.»

Cette saison, Kirkland a totalisé sept matchs avec les Ducks, sans inscrire un seul point. Il a aussi obtenu 13 points, dont six buts, en 19 sorties avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine de hockey.