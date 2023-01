Le CH fait «les mêmes erreurs à répétition»

La défaite des Canadiens de Montréal face au Kraken de Seattle, 4-0, lundi soir, a été brutale. La formation de la côte ouest américaine a dominé le Tricolore et l’entraîneur-chef de l’équipe, Martin St-Louis, ne semblait pas la trouver drôle du tout.

Pourtant, pour l’ancien joueur du CH Steve Bégin, c’est le même scénario soir après soir depuis plusieurs semaines.

«Chaque fois que tu as des bonnes parties [...] tu veux toujours bâtir là-dessus. [...] Mais présentement, on va prendre la cassette d’il y a un mois et on dirait que c’est la même partie qu’on regarde, a souligné Bégin, mardi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports.

«Ce sont les mêmes erreurs que l’on fait à répétition, partie après partie.»

Kraken vs Canadiens - 9 janvier 2023 -

L’ex-fougueux numéro 22 a pointé l’inefficacité du Bleu-Blanc-Rouge dans sa zone défensive.

«Dans notre zone, on est atroces, a continué Bégin. Pour l’équipe adverse, c’est une marche dans le parc. C’est facile, on n’a pas de communication, on n’a pas de cohésion, on joue mollement.

«On est toujours attiré par la rondelle. On regarde la rondelle sans savoir ce qui se passe derrière nous. Ça fait des mois qu’on en parle. Mais quand ça allait bien, défensivement, on n’était pas sur la coche.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.