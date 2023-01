Sandro Grande: le CF Montréal se rétracte

Le CF Montréal est revenu sur sa décision d’embaucher Sandro Grande comme entraîneur-chef de son équipe réserve.

Mardi, soit moins de 24 heures après l’annonce de son embauche, le club a mis fin à l’entente de l’homme de 45 ans. Son arrivée avec le CF Montréal avait choqué la classe politique en raison de propos tenus par Grande il y a une dizaine d’années.

Le CF Montréal tiendra une conférence de presse à 13h. Elle sera diffusée au TVASports.ca

Le cabinet du premier ministre François Legault a d’ailleurs vivement condamné l’embauche. Ce fut également le cas du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Au lendemain de l’attentat du Métropolis en 2012, Grande avait publié un message sur Twitter où il affirmait que : «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J’espère!».

L’ex-joueur de soccer a toujours affirmé que son compte avait été piraté. Il a cependant reconnu avoir tenu des propos anti-souverainistes sur son compte Facebook, soutenant notamment que les gens favorables à l'option indépendantiste étaient des «hillbillies» et que les «séparatistes sont si stupides que c‘est inimaginable».

«Nous reconnaissons que l’embauche de Sandro Grande a été une erreur et nous regrettons les répercussions causées par cette décision», a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, dans un communiqué.

«Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années.»

C’est Patrick Viollat qui sera finalement à la tête de l’équipe réserve du CF Montréal. Il avait initialement été embauché comme adjoint de Grande.