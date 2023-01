Gagne ou perd, Mike McCarthy conservera son poste

À l’aube d’un match sans lendemain contre les Buccaneers à Tampa, l’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, a reçu un vote de confiance.

Le propriétaire et directeur général Jerry Jones a été questionné sur la possibilité qu’il montre la porte de sortie au pilote de 59 ans si sa formation baisse pavillon contre la bande de Tom Brady, lundi prochain.

«Non, je ne veux même pas... simplement non et c’est tout», a répondu Jones mardi, lors de son passage hebdomadaire à une émission radiophonique de la chaîne 105,3 The Fan. Je n’ai pas besoin d’énumérer les points positifs et négatifs. J’ai beaucoup plus [d’éléments] pour évaluer Mike McCarthy qu’un seul match éliminatoire.»

L’an dernier, après la défaite des Cowboys contre les 49ers de San Francisco au premier tour éliminatoire, le milliardaire n’avait pas démontré autant de confiance envers McCarthy. Il avait toutefois décidé de lui donner une autre chance pour la campagne 2022.

Pendant celle-ci, les «Boys» ont maintenu un dossier de 12-5 et pris le deuxième rang de la section Est de l’Association nationale.

«Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai confiance en Mike et notre personnel d'entraîneurs. Nous sommes à notre meilleur en ce moment, a déclaré Jones. J'ai une confiance totale en ce groupe d'entraîneurs. C'est exceptionnel.»