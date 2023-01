DeAndre Hopkins bientôt échangé?

Il semblerait que les Cardinals de l’Arizona aient l’intention d’échanger le receveur de passes DeAndre Hopkins pendant la prochaine saison morte.

C’est ce qu’avançait le média numérique «The Score», mardi.

Le joueur-vedette serait à la recherche d’une nouvelle entente contractuelle et les «Cards» seraient réticents à ce sujet. «D-Hop» possède cependant un contrat valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024 et doit encore mettre la main sur 34,36 millions $. Son entente comprend par ailleurs une clause de non-échange, ce qui signifie qu’il devrait donner son accord concernant une hypothétique transaction future.

Hopkins a raté les six premiers matchs de la saison 2022, et ce, en raison d’une suspension pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL. Il s’est aussi absenté des deux dernières parties des siens à cause d’une blessure à un genou. En neuf rencontres, il a attrapé 64 des 96 passes envoyées dans sa direction pour des gains de 717 verges et trois touchés.

Les Cardinals avaient fait l’acquisition de Hopkins des Texans de Houston en mars 2020. En trois saisons avec la formation de l’Arizona, il a disputé 35 des 50 parties des siens.

L’organisation est au cœur d’une restructuration, elle qui a montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury lundi dernier. Le directeur général Steve Keim a pour sa part remis sa démission.