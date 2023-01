CF Montréal: des occasions à saisir

Les amateurs du CF Montréal renoueront avec plusieurs de leurs favoris en 2023, mais ils n’auront plus la chance de voir les prouesses des milieux de terrain Djordje Mihailovic et Ismaël Koné, ainsi que celles du défenseur Alistair Johnston.

Les trois hommes ont été vendus dans les derniers mois et l’attaquant Mason Toye a résumé parfaitement l’état d’esprit des troupes par rapport à cette situation dans les premiers moments du camp d’entraînement 2023.

«Djordje, Isma et Ali, ce sont de grosses pertes, a-t-il dit lundi. Ils sont dorénavant tous en Europe et ils jouent là-bas. C’est incroyable pour eux. Chez nous, ça ouvre des portes pour d’autres gars.»

«Ce sont des portes tournantes dans le monde du sport professionnel. Il y a toujours des départs et des arrivées.»

Il est bien trop tôt pour savoir qui prendra les places de ceux étant partis, mais le nouvel entraîneur-chef Hernan Losada veut voir ce que les jeunes de l’organisation ont dans le ventre.

«Nous avons beaucoup de jeunes talents qui arrivent. Je suis un entraîneur qui aime travailler avec les jeunes et c’est la philosophie du club», a-t-il indiqué.

Il a toutefois ouvert la porte à de nouvelles acquisitions, en se montrant tout de même assez vague à ce sujet.

«Nous allons peut-être remplacer ceux qui sont partis avec des joueurs étant déjà ici. Mais s’il y arrive de nouveaux joueurs, ce sera bien pour la compétition.»

«Peut-être oui, pourquoi pas ?, a-t-il répondu quand il a été questionné sur de possibles embauches. Si ça n’arrive pas, je suis tout de même content avec le groupe que nous avons.»

Choinière veut jouer

Parmi les jeunes du CF Montréal qui veulent profiter des trous dans la formation, il y a le milieu de terrain Mathieu Choinière.

L’athlète de 23 ans disputera sa sixième campagne avec l’équipe de la Belle Province en 2023. Après avoir été titulaire pour 24 des 26 matchs et disputé 1992 minutes il y a deux ans, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu a vu son utilisation diminuer l’an dernier. Il était parmi les partants 15 fois en 26 parties jouées et a passé 1384 minutes sur la surface gazonnée.

«Mon objectif est de jouer le plus de minutes possible et d’aider l’équipe, a-t-il affirmé lors de l’ouverture du camp d’entraînement. Je suis polyvalent et je peux jouer à plusieurs positions. Mon but, c’est d’être l’un des titulaires.»

«Je dois saisir ma chance et démontrer [à Losada] tout ce que je peux faire pendant la présaison et les premiers matchs de la campagne.»

En plus de Choinière, Losada a mentionné les noms de Matko Miljevic et de Joaquin Torres pour remplacer Mihailovic et Koné.