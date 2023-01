« C’est une organisation de broche à foin ! » Ce sont les mots que Jean-Charles Lajoie a utilisés pour décrire le CF Montréal, lors de son émission, mardi soir. JiC n’en revient tout simplement pas de la décision du club d’engager le controversé Sandro Grande à titre d’entraineur-chef de l’équipe réserve.

Bien que la formation montréalaise soit revenue sur sa décision, le tout n’a pas passé chez l’animateur, et encore moins chez les partisans

« Peu importe qui est à la présidence, cette équipe est un fouillis structurel. Cette organisation, et là je vais être cavalier et cru, mais c’est une organisation de broche à foin ! », s’est-il exclamé.

« J’avais une confiance inébranlable envers le président Gabriel Gervais, un type bien que j’aime beaucoup, que je continue d’aimer beaucoup et que je continue de respecter beaucoup. Mais comment a-t-on pu laisser passer une affaire pareille ? »

« Comment peut-on, encore une fois, être aussi méprisant envers notre public et le marché dans lequel on opère ? C’est du mépris cavalier ! C’est une “gang de big shot” dans leur tour d’ivoire qui n’en font qu’à leur tête et qui pense avoir une bonne idée. Par contre, il n’y a pas un “taouin” au tour de la table qui est en mesure de se demander si ce n’est pas une fausse bonne idée. »

Irrespect envers les partisans souverainistes

Il y a 10 ans de cela, au lendemain de l’attentat du Métropolis visant la première ministre de l’époque, Pauline Marois, Sandro Grande avait publié un message sur Twitter où il affirmait que : « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible ! Marois ! La prochaine fois mon gars ! J’espère ! ».

Il avait également reconnu avoir tenu des propos anti-souverainistes sur son compte Facebook, soutenant notamment que les gens favorables à l’option indépendantiste étaient des « hillbillies » et que les « séparatistes sont si stupides que c’est inimaginable ».

Pour JiC, la décision du CF Montréal est un manque de respect envers les « milliers » de partisans souverainistes du club.

« S’il y a des gens au CF Montréal qui ne sont pas au courant de cela, sacrez votre camp de là, vous n’êtes pas dans le bon domaine et vous n’y comprenez rien. », a-t-il lancé.

« Vous avez manqué de sensibilité élémentaire. Vous avez commis, encore une fois, une bourde monumentale. Encore une fois ! Quand allez-vous arrêter de faire des niaiseries ? »

Ne défends pas Grande, mais...

Malgré le fait qu’il déplore les propos de Grande, qu’il qualifie même de gratuits, barbares, abjectes et immondes, il comprend la décision de Grande d’avoir accepté le poste.

« Je peux comprendre d’une certaine façon qu’il se croit réhabilité. Je peux donc comprendre qu’avec fierté et entrain, il accepte un mandat qu’on lui propose, soit de devenir entraineur-chef de l’équipe réserve de la plus grande équipe de soccer à ne jamais avoir existé à Montréal. »

« Ce soir, et c’est rapide, mais ce soir j’ai une pensée pour lui et sa famille. [...] Je ne vais pas me mettre à dire qu’il fait pitié, mais j’ai une pensée pour lui et ses proches. »

Jean-Charles a également discuté du sujet avec son collègue Tony Marinaro plus tard dans l'émission.