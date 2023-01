Tim Stutzle obtient plus de responsabilités

Depuis son retour d’une blessure à l’épaule, le 22 décembre, Tim Stutzle est tout feu tout flamme, devenant peu à peu le couteau suisse de l’entraîneur-chef D.J. Smith.

Le jeune Allemand de 20 ans a récolté un point lors de chacun de ses sept derniers matchs depuis son retour dans la formation, totalisant huit buts et 12 points. Durant cette séquence, il a passé en moyenne 22 min 51 s sur la glace et les Sénateurs ont montré un dossier de 4-2-1.

Pour l’entièreté de la saison, il a amassé 18 buts et 39 points en 35 sorties, durant lesquelles il a joué 20:25 en moyenne, dont près d’une minute en désavantage numérique. Il ne fait donc aucun doute que Smith se tourne de plus en plus vers Stutzle, qu’il estime prêt à prendre plus de responsabilités.

«Au début, il a reçu un certain nombre de minutes pour travailler sur son développement dans sa carrière, a expliqué Smith lundi, selon le site officiel de l’équipe. Que ce soit pour le différentiel ou les revirements, on a travaillé avec lui.

«Mais maintenant, on ne lui donne pas gratuitement des minutes, il les a méritées. Il est presque tous les soirs notre meilleur joueur, celui qui contrôle le plus le jeu. [Il évolue] sur le jeu de puissance, l’infériorité numérique, à 4 contre 4. Il a de bonnes jambes presque tous les soirs.»

Smith a par ailleurs indiqué qu’il n’allait pas hésiter à utiliser encore plus son attaquant si la situation y était propice.

Les Sénateurs doivent accueillir les Predators de Nashville, lundi soir.