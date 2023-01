Que faire de Justin Barron?

Au moment où le Rocket de Laval est décimée en défense, Justin Barron joue les seconds violons avec le grand club.

Rappelé le 27 décembre, l’arrière de Halifax a disputé quatre matchs avant d’être retiré de la formation. Il a été à l’origine de deux buts des Predators à Nashville, le 3 janvier, dans une défaite de 6-3.

Lorsqu'il a reçu le coup de fil attendu, l’ancien choix de premier tour de l’Avalanche du Colorado avait marqué cinq de ses sept buts en supériorité numérique. Il était sommet des buteurs chez les défenseurs de la Ligue américaine.

«Il a été rappelé à un moment où on n’allait pas bien. On avait atteint le bas-fond. Ce n’était pas un environnement optimal pour lui. On n’avait pas confiance et on en arrachait, a admis Martin St-Louis en point de presse, lundi.

«La plupart du temps, il nous a donné de bonnes séquences pendant ces matchs-là. Notre énergie n’était pas à son meilleur. Les derniers matchs, je trouvait qu’on était fatigué défensivement. On était incapable de changer l’allure d’un match où on perdait.»

Le récentes sorties du club à domicile ont convaincu St-Louis de garder la même recette, même si Barron doit jouer avec régularité en l'absence de Kaiden Guhle et Mike Matheson.

«J’ai de la difficulté à changer la défensive en ce moment, puisqu’on est en train de se retrouver. J’ai eu une discussion avec lui et il comprend bien la situation.»

Le Rocket a perdu les services de Nicolas Beaudin, dimanche, et a un besoin urgent de renfort. St-Louis a ajouté qu’aucune décision n’a été prise pour retourner Barron à Laval, pour le moment, mais il n’est pas question de le laisser languir dans les gradins.

«Ça peut arriver, on va se concentrer sur le match de ce soir.»