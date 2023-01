Power Rankings : semaine du 9 janvier

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques clés pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le % de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce 2e point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-23 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Le CH demeure encore une fois au 30e rang cette semaine, mais ils ont terminé sur une note positive, battant les Blues 5-4 et mettant fin à une séquence de sept revers consécutifs. Joel Armia a aussi finalement trouvé le fond du filet et il semble y avoir pris goût, avec trois buts lors des deux derniers matchs.

Par contre, les blessures continuent de s’accumuler pour Montréal. Cette fois, c’est Kaiden Guhle et Brendan Gallagher qui se retrouvent sur la touche. Guhle va rater les huit prochaines semaines d’activités en raison d’une blessure au genou, tandis que Gallagher se retrouve à nouveau sur la liste des blessés après un bref retour de trois matchs. Ils rejoignent Mike Matheson et Sean Monahan sur la liste des blessés à long terme.

Avec des matchs contre les Predators et les Rangers, deux clubs contre lesquels ils se sont inclinés lors des derniers jours, Montréal a la chance de prendre une revanche immédiate, ce qui devrait apporter un peu de motivation supplémentaire a un club qui en arrache récemment.