NCAA : Les Bulldogs dominants en grande finale

Les Bulldogs de la Géorgie ont été couronnés champions de la division 1 du football collégial américain pour la deuxième année consécutive, lundi au SoFi Stadium de Los Angeles, en écrasant les Horned Frogs de l’Université Texas Christian (TCU) par la marque de 65 à 7. Voyez quelques faits saillants dans la vidéo principale de l'article.

Classés premiers au pays, les Bulldogs n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, qui avaient accédé à la finale en surprenant les Wolverines du Michigan lors du Fiesta Bowl.

Les Horned Frogs croyaient encore en leurs chances de l’emporter après un premier quart plutôt serré, mais les Bulldogs ont dominé le reste de la rencontre 49 à 0.

À son dernier match derrière le centre de l’équipe de la Géorgie, le quart-arrière Stetson Bennett a fait les choses en grand. Il a amassé 304 verges et quatre touchés par la voie aérienne, en plus d’avoir ajouté deux majeurs avec ses jambes.

Brock Bowers a été sa cible favorite, lui qui a attrapé sept ballons pour 152 verges de gain et un touché. Ladd McConkey, deux fois, et Adonai Mitchell ont aussi ajouté six points au tableau en captant un relais.

Le porteur de ballon Branson Robinson a quant à lui imité son quart en franchissant deux fois la ligne des buts. Kendall Milton a été l’auteur de l’autre touché des Bulldogs.

La soirée du pivot Max Duggan a rapidement tourné au cauchemar dans le camp des perdants. Il a subi deux interceptions et n’a complété aucune passe de touché. Il a tout de même été le seul joueur des Horned Frogs à inscrire un majeur, par la voie terrestre.