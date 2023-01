Liam Hendriks souffre d’un cancer

Le spécialiste des fins de match des White Sox de Chicago, Liam Hendriks, tentera de neutraliser le plus grand adversaire de sa vie. Le lanceur souffre en effet d’un lymphome non hodgkinien, a-t-il révélé dimanche soir.

L’Australien de 33 ans a indiqué qu’il devait commencer ses traitements lundi, et il espère être de retour sur le monticule le plus rapidement possible.

«Entendre le mot "cancer" a été un choc pour ma femme et moi, comme pour des millions de familles chaque année, a écrit Hendriks sur Instagram. Cependant, je suis résolu à me battre et à surmonter ce nouveau défi avec la même détermination que j'ai utilisée face à d'autres obstacles dans ma vie.»

«Je sais qu'avec le soutien de ma femme, de ma famille, de mes coéquipiers et de l'organisation des White Sox de Chicago, ainsi qu'avec le traitement et les soins de mes médecins, je m'en sortirai.»

Trouver sa voie

Après avoir amorcé sa carrière comme partant avec les Twins du Minnesota en 2011, Hendriks est devenu releveur chez les Blue Jays de Toronto en 2015. Ce n’est qu’à son avant-dernière saison avec les Athletics d’Oakland, en 2019, qu’il est devenu spécialiste des fins de match.

C’est dans ce rôle, à 30 ans, qu’il a véritablement trouvé sa voie, étant invité au match des étoiles lors des quatre dernières campagnes, tout en obtenant des votes pour le trophée Cy-Young à deux reprises. Il a même été considéré pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2020.

Avec les Sox depuis 2021, Hendriks a maintenu une moyenne de points mérités de 2,81 en 2022, réalisant 37 sauvetages.

«Nos pensées et réactions en ce moment sont pour Liam la personne, pas pour Liam le joueur de baseball, a réagi le directeur général de l’équipe, Rick Hahn, dans un communiqué. Connaissant toutes les personnes impliquées, en particulier Liam, nous sommes optimistes. Il lancera à nouveau pour les White Sox dès que possible.»