Les Penguins à Montréal pour soutenir Letang

Tous les membres des Penguins de Pittsburgh étaient de passage à Montréal lundi, et ce, afin d’assister aux funérailles du père de Kristopher Letang.

C’est ce qu’a appris l’expert hockey du réseau TVA Sports Renaud Lavoie. Il en a d'ailleurs parlé à l'émission JiC (voyez son intervention dans la vidéo ci-dessus).

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, était aussi présent à la cérémonie tenue en hommage à Claude Fouquet.

Le défenseur de 35 ans a quitté l’entourage des «Pens» dans les premières journées de la nouvelle année, en raison du trépas de son paternel. De leur côté, les Penguins ont effectué un voyage de trois rencontres qui les a menés à Boston, Vegas et Tempe.

L’avion de l’équipe a quitté l’Arizona dimanche soir et a atterri à Montréal dans la nuit. L’entraîneur-chef Mike Sullivan et ses vétérans auraient pris la décision d’aller offrir leur soutien à Letang et de reprendre la route vers Pittsburgh plus tard dans la journée de lundi.

Les Penguins renoueront avec l’action mardi soir, alors que les Canucks de Vancouver seront de passage au PPG Paints Arena.