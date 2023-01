Les combats que nous voulons voir en 2023

Cette semaine dans le balado de boxe «Le dernier round», Russ Anber parle du fait qu'il sera opposé à un de ses bons amis, Roy Jones fils, plus tard en janvier.

L’animateur Mathieu Casavant et Anber se demandent par ailleurs si le combat entre Tank Davis et Ryan Garcia aura lieu en 2023 et discutent d’Oscar Rivas, qui a perdu son titre WBC des super-lourds-légers en raison de sa blessure à un œil qui tarde à guérir.

Les deux experts boxe de TVA Sports parlent également des combats qu’ils veulent voir en 2023 sur la scène locale. Voyez cet épisode dans la vidéo ci-dessus ou écoutez-le ici: