Les Cardinals font le grand ménage

Une ère s’est terminée chez les Cardinals de l’Arizona. Au lendemain du dernier match d’une saison très difficile, le directeur général Steve Keim s’est retiré, tandis que l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury a été congédié.

Kingsbury en était à une quatrième campagne avec le club, ayant été au centre d’une belle progression à ses trois premières années. Le tout a culminé en 2021 avec une première participation aux éliminatoires en six ans.

Il avait par ailleurs signé une prolongation de contrat après cette saison satisfaisante qui devait le lier à l’équipe jusqu’en 2027. Mais le piètre rendement de l’équipe en 2022 - quatre victoires seulement - lui a finalement coûté son poste.

Après quatre campagnes – ses quatre seules comme pilote dans la NFL –, Kingsbury a montré un dossier de 28-37-1.

Keim, quant à lui, avait déjà pris un congé médical d’une durée indéterminée au mois de décembre. Il a cette fois choisi de quitter l’organisation pour ces mêmes raisons. Cette décision survient 10 ans plus un jour après son embauche à titre de DG.

Un départ à Cleveland

Les Browns de Cleveland ont également connu une saison difficile avec une fiche de 7-10. C’est le coordonnateur défensif Joe Woods qui a payé.

«J'aimerais remercier Joe pour son travail acharné et son dévouement au cours de ses trois saisons en tant que coordinateur défensif», a déclaré l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, quant à lui épargné.

«J'aurai toujours le plus grand respect pour Joe, la personne et l'entraîneur. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment performé à la hauteur de nos standards cette saison et nous partageons tous cette responsabilité.»

À Atlanta aussi

La recherche d’un nouveau coordonnateur défensif aura lieu aussi du côté des Falcons d’Atlanta, puisque Dean Pees a confirmé sa retraite.

L’homme de 73 ans en est à une troisième annonce semblable en carrière.