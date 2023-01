Joshua Roy veut faire la différence

Joshua Roy n'a pas fini de faire parler de lui cette saison. Il vient de laisser une carte de visite des plus intéressante, mais surtout inspirante lors des derniers championnats du monde de hockey junior.

En entrevue lors de l'émission La poche bleue le midi, l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille n'a pas cessé de louanger le travail de l'espoir du Canadien.

«C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur fait pour les grands moments, il veut faire la différence», de préciser Robitaille qui le voit régulièrement à l'oeuvre lorsque son équipe affronte le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ.

Bien qu'il aura besoin de développement avec le Rocket de Laval, le Canadien semble avoir réussi un bon coup avec son choix de cinquième ronde en 2021. «C'est vraiment un joueur complet», de compléter Robitaille.

Le modèle Bedard

Difficile de parler de Joshua Roy sans parler de Connor Bedard alors que les deux joueurs se sont éclatés sur le même trio. D'ailleurs, Robitaille a été impressionné par la maturité acquise par Bedard depuis le championnat disputé l'été dernier. «C'est spectaculaire ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'on risque de revoir ça de sitôt.»

Rappellons que Bedard est devenu le joueur canadien avec le plus de points dans un championnat junior avec une récolte de 32 points.

À savoir si certaines équipes de la LNH seront tentées de faire ce qu'il faut pour accumuler les défaites et s'assurer d'avoir un maximum de chances de remporter le premier choix au prochain repêchage, Robitaille en doute. «Plusieurs équipes sont déjà sorties de la course, dont le Canadien, mais je ne crois pas qu'elles vont faire exprès pour s'incliner. Les entraîneurs ne vont pas perdre pour faire plaisir à l'organisation, ils vont toujours chercher des stratégies pour gagner et être efficace.»