Fantasy TVA Sports: David Pastrnak passe en 6e vitesse

Si le sommet du classement des pointeurs de la LNH est dominé par le monstre à deux têtes des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid et Leon Draisaitl, le troisième rang est occupé par l’efficace attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak. Le Tchèque a encore une fois démontré tout son talent lors de la semaine en amassant plus de points que quiconque.

Effectivement, Pastrnak a amassé huit points lors de la semaine 13. Il a d’ailleurs marqué sept buts, dont un tour du chapeau, dimanche, contre les Ducks d’Anaheim.

Pastrnak est toutefois talonné par Jason Robertson (57 points), Tage Thompson (56 points), Nikita Kucherov (55 points) et Erik Karlsson (54 points) au classement des pointeurs.

Toutefois, attention avant de le sélectionner cette semaine puisque les Bruins ne disputent que deux rencontres.

Retour sur la semaine 13

Bravo à Gabriel David pour sa victoire cette semaine, avec 68 points. La sélection de Rasmus Dahlin en tant qu’étoile aura été payante, avec 12 points.

De mon côté, avec 60 points, j’avais les bons joueurs à l’exception de Dahlin, mais pas les bonnes étoiles. J’aurais dû accorder une étoile à Pastrnak au lieu de Connor McDavid et à Martin Jones au lieu de Connor Hellebuyck.

Prédictions pour la semaine 14

Cette semaine, neuf formations disputent quatre rencontres. 18 équipes disputent trois parties alors que cinq formations ne prendront part qu'à deux duels, soit les Ducks, les Bruins, les Blackhawks, les Golden Knights et les Capitals.

Voici les équipes qui prendront part à quatre matchs :

Coyotes de l’Arizona: SJS , OTT , MIN, WPG

, , MIN, WPG Sabres de Buffalo : PHI , SEA , WPG , NSH

, , , NSH Hurricanes de la Caroline : NJD , CLB, PIT , VAN

, CLB, , Oilers d’Edmonton : LAK, ANA, SJS, VGK

Canadiens de Montréal: SEA , NSH , NYI, NYR

, , NYI, NYR Predators de Nashville : OTT, TOR, MTL, BUF

Kraken de Seattle : MTL, BUF, BOS, CHI

Canucks de Vancouver: PIT, TBL, FLA, CAR

Jets de Winnipeg : DET, BUF, PIT, ARI

* Les matchs en gras sont à domicile

Cette semaine, les Oilers, les Sabres et les Jets seront à l’honneur puisqu’ils disputent quatre parties chacun.

Ainsi McDavid est un choix facile, tout comme Thompson et Dahlin.

J’ai ajouté à ma formation Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois des Jets. Tout comme Roman Josi, qui a 5 points à ses 5 dernières parties.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Elias Pettersson (Canucks, 3 points), Kyle Connor (Jets, 3 points), Tage Thompson (Ducks, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Alex Tuch (Sabres, 2 points)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Elias Pettersson (Canucks, 3 points), Kyle Connor (Jets, 3 points), Tage Thompson (Ducks, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Alex Tuch (Sabres, 2 points) Défenseurs : Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points, étoile), Josh Morrissey (Jets, 2 points), Roman Josi (Predators, 2 points, étoile), Tyson Barrie (Oilers, 2 points)

: Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points, étoile), Josh Morrissey (Jets, 2 points), Roman Josi (Predators, 2 points, étoile), Tyson Barrie (Oilers, 2 points) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points, étoile), Martin Jones (Kraken, 2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.