CH : une réunion très importante

Les prochains mois seront très importants pour l'avenir des Canadiens de Montréal et s'il y a quelqu'un de bien placé pour le savoir, c'est bien le directeur général Kent Hughes.

Ce dernier, en compagnie du président des opérations hockey, Jeff Gorton, ont donc décidé de faire venir tous les recruteurs amateurs de l'organisation à Montréal pour trois jours.

Cette importante réunion de 72 heures a pris son envol lundi et se poursuivra jusqu'à mercredi.

«On bâtit la fameuse liste et la liste est très grande, a indiqué Renaud Lavoie, lundi, lors de sa chronique à JiC. On va réduire cette liste avant le repêchage, mais d'ici là, on met tous les noms intéressants pour pouvoir les évaluer.

«On sait que Connor Bedard sera choisi au premier rang, mais on dit que les 10 premiers choix sont de qualité, donc les Canadiens ne peuvent pas se tromper. Il va falloir passer à travers tous les joueurs et regarder le portrait global.

«Cette réunion est essentielle pour les prochaines années de l'organisation. On parle des vraies affaires.»

Pour tous les détails, voyez la chronique complète de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.