Une autre journée spéciale pour Valérie Grenier

De retour en piste 24 heures après avoir remporté l’or et signer son premier podium en carrière, Valérie Grenier a terminé, ce dimanche, au sixième rang du slalom géant de la Coupe du monde de Kranjska Gora en Slovénie. Mais elle a surtout vécu un autre moment spécial avec la victoire de l’Américaine Mikaela Shiffrin.

Grenier occupait le troisième rang après la première manche à seulement 39 centièmes de la meneuse. Sauf qu’une erreur en fin de parcours de la deuxième descente l’a privée d’une chance de signer un deuxième podium consécutif.

« En temps normal, j’aurais été vraiment satisfaite d’une sixième place, mais j’aurais vraiment aimé mériter un deuxième podium après ma victoire de samedi, a-t-elle raconté. Je suis habitée par des sentiments partagés. »

« J’étais encore pas mal sur un nuage quand j’ai pris le départ, de poursuivre la Franco-Ontarienne de 26 ans, qui a signé un chrono de 1 min 54 s 27. J’ai vécu tellement d’émotions. Je me sentais calme et j’étais prête. »

Dose de confiance

Grenier avait bien récupéré de quelques erreurs mineures en début de parcours avant d’éviter la chute de justesse peu de temps avant de croiser la ligne d’arrivée.

« Après avoir bien récupéré de quelques petites erreurs, j’ai commis une grosse erreur dans le dernier dénivelé qui m’a coûté cher. J’ai glissé sur ma hanche et j’ai perdu beaucoup de temps. Malgré tout, j’étais contente d’avoir évité la chute. N’eût été cette erreur, je ne sais pas si ma performance aurait été suffisante pour monter sur le podium, mais on m’a dit que j’étais encore dans le vert. »

Les deux dernières courses de Valérie Grenier lui ont insufflé une bonne dose de confiance en prévision de la fin de la saison.

« C’est beaucoup de confiance pour les prochaines Coupes du monde et le championnat mondial. Je suis à une bonne place et je vais me donner à fond. »

« C’était très émotif »

À défaut d’un deuxième podium consécutif, Grenier a vécu un autre bon moment quand elle a vu l’Américaine Mikaela Shiffrin signer la 82e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Pour Shiffrin, il s’agissait d’un sixième triomphe à ses sept dernières courses.

« C’est complètement fou ce que Mikaela vient d’accomplir, a souligné Grenier. C’est difficile à croire qu’elle a réussi un tel exploit. C’est tellement impressionnant que je n’ai pas les mots pour décrire l’ampleur de son exploit. »

« C’est le fun d’avoir été présente pour vivre ce moment. C’était vraiment un beau moment à voir. C’était très émotif et Mikaela pleurait sur le podium. »