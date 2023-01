Pas de chicane entre Anderson et Drouin

L’attaquant des Canadiens Josh Anderson a confirmé que son coéquipier Jonathan Drouin n’était pas particulièrement fâché contre lui après qu’il lui ait «volé» son premier but en plus d’un an.

Le Québécois a pratiquement marqué le but vainqueur, hier contre les Blues, mais Anderson a donné un coup supplémentaire sur la rondelle juste avant qu’elle ne franchisse la ligne rouge. Un geste instinctif, visant sans doute à s’assurer que le but sera inscrit, mais qui a néanmoins privé Drouin de ce filet qui lui ferait le plus grand bien.

«Oui, on a blagué à ce sujet hier soir», a raconté Anderson, aujourd’hui, en marge de l’entraînement du club.

«On ne savait pas tellement (qui avait marqué) jusqu'à 5-10 minutes après le match, alors qu'on était avec les autres joueurs, a-t-il ajouté. Il est venu me voir, ça ne le dérangeait pas.»

En fait, les deux hommes ne s’inquiètent pas.

«Il sait qu'il joue bien et qu'ils (les buts) vont venir en grappes», a résumé Anderson, ajoutant que Drouin pourrait très bien en mettre deux au prochain match, comme l’a fait Joel Armia hier, justement pour se sortir d’une léthargie lui aussi.

«Tu dois simplement continuer à bien jouer, a expliqué Anderson. Comme "Army" (Joel Armia), il était excellent depuis quelques matchs. Dominant en zone offensive, il se créait des chances. Et il a été récompensé. Il faut juste continuer à travailler!»