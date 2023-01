Guentzel mène la charge contre les Coyotes

Le partenaire par excellence de Sidney Crosby a inscrit deux buts pour permettre aux siens de vaincre les Coyotes de l'Arizona, dimanche à Tempe. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo principale du texte.

Il s'agissait des 16 et 17e filets de la campagne pour l'ailier américain. Guentzel compte 178 buts en 410 départs dans le circuit Bettman, dont 5 saisons de plus de 20 buts.

Jake Guentzel en inscrit deux au Mullet Arena - 8 janvier 2023 -

Avant la rencontre, le capitaine de Pittsburgh était déterminé à mettre fin à la séquence de six défaites qui pesait sur les épaules de son équipe. «Personne n’aime perdre. C’est toutefois de la façon dont nous allons faire face à cette adversité qui définira notre équipe, a dit Crosby, après la dernière de ces défaites. Nous pouvons baisser la tête et être frustrés, où nous pouvons faire quelque chose pour nous en sortir. J’aime l’idée que nous allons trouver des solutions». Le 87 a bien entendu passé de la parole aux actes, et a récolté une passe sur les deux buts de Guentzel, ce qui porte son total à 47 points en 39 matchs.

Jason Zucker a marqué le but qui faisait 3 à 1 grâce à un superbe jeu d'Evgeni Malkin en entrée de zone. Jeff Carter a complété la marque dans un filet désert. C'était pourtant les Coyotes qui avaient été les premiers à s'inscire au pointage, via Barrett Hayton sur une belle passe de Clayton Keller.

Jason Zucker complète une superbe manoeuvre d'Evgeni émalkin - 8 janvier 2023 -

Grâce à cette victoire, les Penguins retrouvent leur place dans le portrait des séries avec 46 points, ce qui est bon pour la dernière place dans l'association de l'Est. Les Islanders ont le même nombre de points, mais en deux matchs supplémentaires.

De leur côté, les Coyotes sont en pleine glissade. Après une séquence de trois victoires à la fin du mois de décembre, la troupe d'André Tourigny a maintenant perdu ses cinq derniers matchs, portant leur fiche à 13-21-5 pour 31 points. Seuls les Blackhawks (24) et les Ducks (28) font pire dans l'Ouest au chapitre des points cette saison.

Les Maple Leafs dominent les Flyers

Maple Leafs vs Flyers - 8 janvier 2023 -

Les Maple Leafs de Toronto n’ont fait qu’une bouchée des Flyers de Philadelphie dans un gain de 6 à 2, dimanche, au Wells Fargo Center.

John Tavares a connu un fort match terminant la rencontre avec trois points, dont un but.

Tavares connait un fort match - 8 janvier 2023 -

C’est la formation canadienne qui s’est inscrite au pointage en premier grâce à Calle Jarnkrok et Zach Aston-Reese. La réplique des Flyers par le biais de Travis Konecny qui a touché le fond du filet à la fin du premier engagement a secoué les visiteurs. C’est donc vraiment en deuxième période que la troupe de Sheldon Keefe a pris un avantage considérable en marquant trois autres filets. Tour à tour, Conor Timmins, Timothy Liljegren et John Tavares se sont ajoutés à la feuille de pointage, menant le pointage de la rencontre 5 à 2 en retraitant vers le vestiaire après le second tiers.

L’ancien du Canadien de Montréal Nicolas Deslauriers a obtenu son deuxième filet de la saison pour les locaux.

Austin Matthews a complété la marque pour les Torontois, qui ont une fiche de 6-4 à leurs dix derniers matchs. De leur côté, les hommes de John Tortorella avaient une séquence de quatre victoires consécutives avant de s’incliner devant leurs partisans.

Auston Matthews atteint le plateau des 20 buts - 8 janvier 2023 -

